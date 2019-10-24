2019-10-24T14:15:41+03:00
Общество

В Чечне примирили кровников после ДТП с гибелью шестимесячного ребенка и матери

Вражеские отношения у сторон возникли после смертельной трагедии
Ася АСРЯН
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Трагедия произошла 20 октября, на автодороге Ойсхар-Курчалой-Мескер-юрт. В страшном ДТП столкнулись три легковушки. В аварии погибла шестимесячная девочка и ее мать 1980 года рождения.

Также в больницу с различными травмами госпитализировали двух водителей и четырех пассажиров.

После похорон в Гудермесском районе богословы провели процедуру примирение семей-кровников. Об этом сообщили в духовном управлении мусульман по республике. Вражеские отношения у сторон возникли после недавней трагедии.

В примирении между семьями пострадавших из города Гудермес Эдельхановых и виновника Аслана Нахаева, 1994 года рождения поучаствовал главный кадий Гудермесского района Амир Абдулмуслимов.

По его словам, «прощение – признак благородства души. И Всевышний призывает своих рабов к прощению».

ИСТОЧНИК KP.RU

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