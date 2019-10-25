В Ставрополе появится памятник детям войны
С его местоположением еще не определились
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Во всех школах Ставрополя появятся музеи Боевой и Трудовой Славы, пишет «Ставропольская правда» со ссылкой на пресс-службу администрации.
Так в городе готовятся к празднованию 9 мая. Перед памятной датой на Даниловском кладбище также планируется сделать карточки на каждого вина. А скоро определятся с местоположением будущего памятника «детям войны». Уже существующие объекты воинской славы приведут в порядок.
ИСТОЧНИК KP.RU