В Ставрополе появится памятник детям войны

СЕГОДНЯ 14:35 2019-10-25T14:35:09+03:00

С его местоположением еще не определились

Изменить размер текста: A A

Во всех школах Ставрополя появятся музеи Боевой и Трудовой Славы, пишет «Ставропольская правда» со ссылкой на пресс-службу администрации.

Так в городе готовятся к празднованию 9 мая. Перед памятной датой на Даниловском кладбище также планируется сделать карточки на каждого вина. А скоро определятся с местоположением будущего памятника «детям войны». Уже существующие объекты воинской славы приведут в порядок.

ИСТОЧНИК KP.RU