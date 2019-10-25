2019-10-25T15:39:24+03:00
Общество

«Вид портят!»: правительственные елки в Ставрополе готовятся спилить

Власти поинтересовались у горожан, согласны ли они расстаться со старыми деревьями
Полина ШАПОШНИКОВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Судьбу елок у здания правительства в Ставрополя попросили решить горожан губернатор и глава города. На своих страницах в соцсетях Владимир Владимиров и Андрей Джатдоев опубликовали одинаковое видео около площади Ленина. Они наглядно продемонстрировали высохшие деревья. На 4 елках не осталось ни одной живой ветки, а остальные деревья болеют. «Но как-то рука не поднималась», - написал мэр.

Власти планируют спилить старые елки и высадить вместо них молодые пятиметровые хвойные деревья. И спрашивают, как местным жителям нравится такая идея. Большинство подписчиков одобрили решение, признав, что сейчас деревья портят вид.

Ставропольские власти интересуются судьбой больных ёлок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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