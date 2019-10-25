Супермодель Наталья Водянова опубликовала бесстыжий снимок из Пятигорска
Одна из самых красивых женщин России, блиставшая на подиумах Парижа, приехала в Пятигорск. 37-летняя супермодель опубликовала в своем Инстаграм снимок из термальных источников с говорящим название Бесстыжие ванны. На Водяновой огромный венок из осенних листьев и красный купальник. Судя по улыбке, процедурами супермодель довольна.
Подписчики Водяновой поделились своими знаниями о Бесстыжих ваннах, заявив, что пятигорские воды омолаживают.
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Звезда успела побывать и на месте Дуэли М.Ю. Лермонтова. По словам Натальи, Михаил Юрьевич ее любимый поэт и она счастлива рассказать о нем детям. Телеведущая и продюсер Яна Рудковская оставила одобрительный смайл под записью супермодели.
ИСТОЧНИК KP.RU