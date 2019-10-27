2019-10-27T12:23:55+03:00
Общество

В Ставрополе впервые сыграли полноценную песню на лестнице-пианино

За сутки ролик набрал больше десятка тысяч просмотров
Варвара АНТОНОВА
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В Ставрополе впервые сыграли полноценную песню на лестнице-пианиноВ Ставрополе впервые сыграли полноценную песню на лестнице-пианиноФото: СОЦСЕТИ
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В социальных сетях появился видеоролик, на котором две девушки и два парня играют песню на музыкальной лестнице в Ставрополе. Ребята исполняли легендарный хит "Smoke On The Water" группы Deep Purple.

Пользователям сети посмотрели ролик с песней несколько десятков тысяч раз. Музыкантам самим понравилось их исполнение хита, из-за чего они вскрикнули, когда закончили играть.

"Smoke On The Water" на музыкальной лестнице в Ставрополе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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