"Летел, чтобы умереть": уроженец Северной Осетии скончался на борту самолета

СЕГОДНЯ 13:26 2019-10-27T13:26:29+03:00

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Уроженец Северной Осетии летел на рейсе "Санкт-Петербург - Владикавказ" и скончался прямо в полете. 62-летний мужчина отправлялся домой, чтобы умереть, потому что он был болен раком.

В итоге уроженец Северной Осетии умер над Волгоградом, из-за чего была совершена экстренная посадка. Как говорят медики, при приземлении он был уже мертв.

ИСТОЧНИК KP.RU