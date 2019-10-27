"Летел, чтобы умереть": уроженец Северной Осетии скончался на борту самолета
Мужчине было 62 года
"Летел, чтобы умереть": уроженец Северной Осетии скончался на борту самолетаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Уроженец Северной Осетии летел на рейсе "Санкт-Петербург - Владикавказ" и скончался прямо в полете. 62-летний мужчина отправлялся домой, чтобы умереть, потому что он был болен раком.
В итоге уроженец Северной Осетии умер над Волгоградом, из-за чего была совершена экстренная посадка. Как говорят медики, при приземлении он был уже мертв.
ИСТОЧНИК KP.RU