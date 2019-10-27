Гидрометцентр: "В Ставрополе ожидаются первые заморозки и снег"
Похолодания ожидаются к середине недели
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На следующей недели в Ставрополе начнутся первые заморозки и выпадет снег, передает Гидрометцентр.
В понедельник воздух прогреется до 18 градусов тепла, будет облачно. Во вторник пойдет дождь, который продлится до пятницы. С середины недели сильно похолодает: в среду температура воздуха будет 14 градусов, а уже в четверг - пять градусов.
В пятницу ожидается шесть градусов тепла, а ночью температура опустится до двух градусов. Возможен снег.
ИСТОЧНИК KP.RU
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