2019-10-27T17:55:02+03:00
Общество

Полицейский разбился на служебной машине на Ставрополье

В момент аварии мужчина был при исполнении
Варвара АНТОНОВА
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В Изобильненском районе Ставропольского края погиб участковый. Мужчина врезался на служебной машине в столб, передают в пресс-службе МВД по региону.

Утром в воскресенье в Изобильненском районе произошла авария, в которой участвовала полицейская машина. Водитель потерял управление в тумане и, съехав в кювет, врезался в столб

Участковый, который вел машину, скончался на месте. В тот момент он был при исполнении.

- В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сказали в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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