Полицейский разбился на служебной машине на Ставрополье
В Изобильненском районе Ставропольского края погиб участковый. Мужчина врезался на служебной машине в столб, передают в пресс-службе МВД по региону.
Утром в воскресенье в Изобильненском районе произошла авария, в которой участвовала полицейская машина. Водитель потерял управление в тумане и, съехав в кювет, врезался в столб
Участковый, который вел машину, скончался на месте. В тот момент он был при исполнении.
- В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сказали в пресс-службе ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ставропольский край»