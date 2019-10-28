2019-10-28T16:41:49+03:00
Общество

Чеченских молодоженов обязали уведомлять ГИБДД о свадебных торжествах

Новые правила помогут избежать ДТП во время праздника
Ася АСРЯН
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В Чечне также рассмотрят вопрос об уменьшении количества машин, участвующих в свадебном торжествеВ Чечне также рассмотрят вопрос об уменьшении количества машин, участвующих в свадебном торжествеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Гостям – приглашение, а правоохранителям – уведомление. Именно так теперь будут проходить пышные свадебные торжества в Чечне. А если конкретнее, за 4 дня до начала праздника жених с невестой должны уведомить отделы ГИБДД и согласовать маршрут передвижения.

Новые правила придумали для обеспечения безопасности на дорогах. А также, по словам руководителя УГИБДД МВД по республике Идриса Черхигова, это поможет избежать тяжких последствий на дорогах во время торжества.

Известно, что основные причины страшных аварий на свадьбах – это превышение установленных режимов скорости, выезд на встречную полосу, проезд на запрещающий сигнал светофора и несоблюдение требований дорожных знаков.

— В случае выявления нарушений водителей, передвигающихся в колонне, и ДТП, нарушителям придется отвечать в соответствии с действующим законодательством, — заявил Черхигов.

В ближайшее время в Чечне также рассмотрят вопрос об уменьшении количества машин, участвующих в свадебном торжестве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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