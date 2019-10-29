2019-10-29T11:40:07+03:00
Общество

В Ставрополе фонтаны переводят в зимний режим

Три крупных фонтана будут сиять огнями
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ставрополе завершен сезон фонтанов. Но три самых крупных из них переведут в зимний режим. Иллюминацией засияют фонтаны на Александровской и Владимирской площадях, на Крепостной горе.

На чашах смонтируют световые конструкции, имитирующие водные струи. Возможно, что иллюминационных фонтанов в городе будет и больше, чтобы места отдыха не потеряли своей привлекательности. Об этом сообщил глава города Андрей Джатдоев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24