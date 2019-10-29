В Ставрополе фонтаны переводят в зимний режим

СЕГОДНЯ 11:39 2019-10-29T11:40:07+03:00

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В Ставрополе завершен сезон фонтанов. Но три самых крупных из них переведут в зимний режим. Иллюминацией засияют фонтаны на Александровской и Владимирской площадях, на Крепостной горе.

На чашах смонтируют световые конструкции, имитирующие водные струи. Возможно, что иллюминационных фонтанов в городе будет и больше, чтобы места отдыха не потеряли своей привлекательности. Об этом сообщил глава города Андрей Джатдоев.

ИСТОЧНИК KP.RU