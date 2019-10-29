2019-10-29T12:17:10+03:00
Происшествия

За блат по-дружески осужден майор ставропольской полиции

Он приказал подчиненным отпустить задержанного водителя с признаками опьянения
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Новоалександровском округе установлена причастность майора полиции Алексея Кондрашова к превышению должностных полномочий. Он по телефону дал указание подчиненным отпустить задержанного ими пьяного водителя. Тот, как оказалось, являлся другом начальника ДПС.

После этого следком возбудил уголовного дело против Кондрашова, а спустя год, в октябре 2019 майор приговорен к 1 году условно и лишению права занимать должности на государственной службе сроком на 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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