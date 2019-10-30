"Где сын, я тебя спрашиваю": рыбак забыл ребенка ночью на трассе

СЕГОДНЯ 11:05 2019-10-30T13:12:15+03:00

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Около 9 вечера неподалеку от села Дивного мужчина оставил 14-летнего сына на трассе. Двое мужчин ехали с рыбалки из Астрахани и остановились, чтобы сменить друг друга за рулем. С ними ехал подросток, который вышел в туалет. Но уставшие взрослые не проверили, вернулся ли парень в машину, спокойно продолжив путь домой, в город Ипатово.

Забытый ребенок без куртки и телефона не знал, что делать и просто пошел по обочине вперед, надеясь, что отец вспомнит о нем, оглянувшись на заднее сидение. Но возвращение затянулось на 3 часа. На дороге от Дивного до Ипатово школьника искали на пяти спецмашинах. Только ближе к полуночи ребенка нашли, его подвезли до спасателей местные жители, сообщили в ГУ ПАСС Ставропольского края.

ИСТОЧНИК KP.RU