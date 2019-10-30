Проект громадного культурного центра в Ставрополе проходит согласование
На финальной стадии находится согласование проекта огромного Культурного центра в Ставрополе, сообщили в минстрое региона.
Пятиэтажное здание планируется разместить в юго-западном районе города. Его площадь превысить 56 тысяч квадратных метров. Срок строительства столь масштабного сооружения затянется на три года.
В новом дворце разместят балетные школы, будут тренироваться хореографические коллективы, проходить театральные постановки, концерты и даже бракосочетания. Залов для государственный регистрации будет два.
Предусмотрены помещения даже для реставрационных мастерских и музея.
ИСТОЧНИК KP.RU