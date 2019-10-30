Проект громадного культурного центра в Ставрополе проходит согласование

СЕГОДНЯ 11:30 2019-10-30T12:54:26+03:00

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На финальной стадии находится согласование проекта огромного Культурного центра в Ставрополе, сообщили в минстрое региона.

Пятиэтажное здание планируется разместить в юго-западном районе города. Его площадь превысить 56 тысяч квадратных метров. Срок строительства столь масштабного сооружения затянется на три года.

В новом дворце разместят балетные школы, будут тренироваться хореографические коллективы, проходить театральные постановки, концерты и даже бракосочетания. Залов для государственный регистрации будет два.

Предусмотрены помещения даже для реставрационных мастерских и музея.

ИСТОЧНИК KP.RU