Военную технику пытались незаконно перевести из Дагестана в Азербайджан

СЕГОДНЯ 13:07 2019-10-30T13:07:38+03:00

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Сотрудники ФСБ пресекли попытку вывоза военной техники. Злоумышленники пытались провести ее через КПП на российско-азейрбайджанской границе в Дагестане, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

- Во вторник в ходе оперативно-разыскных мероприятий на контрольном пункте пропуска Яраг-Казмаляр предотвращен вывоз элементов военного оборудования, - сообщает источник агентства.

Подозреваемых задержали. Сейчас вопрос о том, чтобы возбудить против них уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU