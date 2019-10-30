Военную технику пытались незаконно перевести из Дагестана в Азербайджан
Сотрудники ФСБ пресекли попытку вывоза военной техники. Злоумышленники пытались провести ее через КПП на российско-азейрбайджанской границе в Дагестане, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
- Во вторник в ходе оперативно-разыскных мероприятий на контрольном пункте пропуска Яраг-Казмаляр предотвращен вывоз элементов военного оборудования, - сообщает источник агентства.
Подозреваемых задержали. Сейчас вопрос о том, чтобы возбудить против них уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU
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