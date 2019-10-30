2019-10-30T16:03:15+03:00
Политика

Глава Кабардино-Балкарии изменил правительство

Некоторые министерства поменяли свои имена
Варвара АНТОНОВА
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Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков издал указ, которым он изменил структуру правительства республики. Об этом гласит документ, выложенном на сайте руководителя региона.

По указу главы, министерство инфраструктуры и цифрового развития КБР преобразовали в министерство транспорта и дорожного хозяйства и министерство цифрового развития, а министерство промышленности и торговли - в министерство промышленности, энергетики и торговли. Министерство строительства и дорожного хозяйства реформировалось в министерство строительства и ЖКХ, а министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора стало государственным комитетом по тарифам и жилищному надзору.

По документу главы Кабардино-Балкарии, представитель правительства должен иметь пять заместителей, в том числе - двух первых. Указ вступает в силу с 30 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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