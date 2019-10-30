2019-10-30T17:14:44+03:00
Происшествия

«Вступайте в организацию»: пятигорчанин призывал прохожих стать экстремистами

При агитаторе нашли наркотики
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Пятигорске 23 декабря прошлого года на улицах города объявился 29-летний молодой человек, который призывал прохожих вступить в экстремистскую организацию. Он выкрикивал лозунги и раздавал листовки, уточняет «Ставропольская правда».

При парне было обнаружено 44 грамма наркотиков растительного происхождения. Возбуждены уголовные дела о склонении и вовлечение лица в деятельность экстремистской организации и хранении наркотиков. Расследование уголовного дела окончено, а материалы переданы в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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