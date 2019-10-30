Супермодель Наталья Водянова привезла своих иностранных детей в Беслан
Известная супермодель Наталья Водянова с детьми оканчивает свое путешествие по Северному Кавказу. Россиянка приехала в Беслан, о чем написала в своем Instagram-блоге.
Водянова показывает бесланскую школу.
- Последняя остановка в нашем путешествии с детьми по Северному Кавказу - вечная память тебе Беслан, - написала Водянова, объяснив своим английским подписчиком, почему Беслан - траурное место.
Вместе со своими детьми супермодель посмотрела на спортивный зал, в котором террористы держали школьников. Теперь это памятник погибшим мирным жителям. Также экскурсовод рассказала Водяновой с детьми подробности трагедии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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