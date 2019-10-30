2019-10-30T18:17:51+03:00
Общество

Супермодель Наталья Водянова привезла своих иностранных детей в Беслан

Это последняя остановка в путешествии по Северному Кавказу
Антон ШАПОВАЛОВ
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Супермодель Наталья Водянова привезла своих иностранных детей в БесланСупермодель Наталья Водянова привезла своих иностранных детей в БесланФото: СОЦСЕТИ
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Известная супермодель Наталья Водянова с детьми оканчивает свое путешествие по Северному Кавказу. Россиянка приехала в Беслан, о чем написала в своем Instagram-блоге.

Водянова показывает бесланскую школу.

- Последняя остановка в нашем путешествии с детьми по Северному Кавказу - вечная память тебе Беслан, - написала Водянова, объяснив своим английским подписчиком, почему Беслан - траурное место.

Вместе со своими детьми супермодель посмотрела на спортивный зал, в котором террористы держали школьников. Теперь это памятник погибшим мирным жителям. Также экскурсовод рассказала Водяновой с детьми подробности трагедии.

natasupernovanatasupernova
Последняя остановка в нашем путешествии с детьми по Северному Кавказу - вечная память тебе Беслан. Beslan is the final stop at our North Caucasus trip. 15 years since the terrible tragedy. We will never forget.
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ИСТОЧНИК KP.RU

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