Верхом на угнанном дорожном катке ставрополец крушил бордюры

СЕГОДНЯ 09:37 2019-10-31T09:37:52+03:00

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В Ипатово парень угнал дорожный каток и крушил им бордюры, виляя из стороны в сторону. Его маневры насторожили полицейских, которые остановили водителя. Быстро выяснилось, что 20-летний парень не имел права управления техникой. В полиции он свою вину признал, пояснив, что возвращался домой и решил не вызывать такси, а одолжить у дорожников каток. В транспорте были и ключи в замке зажигания.

Так молодой человек проехал около 500 метров. Теперь неоднократно судимый ставрополец стал фигурантом уголовного дела об угоне, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU