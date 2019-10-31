Верхом на угнанном дорожном катке ставрополец крушил бордюры
Транспортом молодой человек воспользовался вместо такси
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В Ипатово парень угнал дорожный каток и крушил им бордюры, виляя из стороны в сторону. Его маневры насторожили полицейских, которые остановили водителя. Быстро выяснилось, что 20-летний парень не имел права управления техникой. В полиции он свою вину признал, пояснив, что возвращался домой и решил не вызывать такси, а одолжить у дорожников каток. В транспорте были и ключи в замке зажигания.
Так молодой человек проехал около 500 метров. Теперь неоднократно судимый ставрополец стал фигурантом уголовного дела об угоне, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU