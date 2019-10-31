Алика Смехова сбежала из Москвы в Железноводск
Актриса укрылась на КМВ от снега
Фото: alika_smekhova
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Актриса Алика Смехова приехала на отдых в Железноводск. Звезда похвасталась, что дома уже выпал снег, а она сбежала на каникулы на солнечный Кавказ. Смехова восхищена минеральной водой, природой и чистым воздухом.
Подписчики актрисы позавидовали ее каникулам, присоединилась к комментариям и заслуженная артистка России Ольга Кабо. А столичный житель даже пожаловался:
«Где бы тут в Москве найти такой теплый водоёмчик. А то ледяной ветер уши отморозил…».
ИСТОЧНИК KP.RU