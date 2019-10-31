Блогерша из Пятигорска с миллионной аудиторией снялась для кулинарной передачи
Известная фуд-блогер из Ставропольского края с миллионом подписчиков в соцсети стала героиней кулинарной передачи, которая выходит на НТВ. Ирина Смирнова посвятила свой аккаунт интересным рецептам, там же она делится с подписчиками фотографиями своих троих детей. Не стесняется показывать семейные фото с мужем.
Также многодетная мама откровенно заявляет своей аудитории о том, что у нее отсутствуют пальцы на левой руке. Но эта врожденная особенность не мешает ей жить и вкусно готовить.
Съемки передачи о Смирновой проходили на городском рынке. Дата выпуска пока не оглашается.
ИСТОЧНИК KP.RU