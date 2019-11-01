"Не женщины, а путаны": Сотня дагестанок чуть не разорвала звездного певца после концерта

СЕГОДНЯ 18:12 2019-11-01T20:00:19+03:00

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В Дагестане обсуждают поведение местных девушек на концерте известного артиста Jony в Махачкале. Фанатки кидались к ногам певца, а после выступления громко скандировали псевдоним интернет-звезды с 1,4 миллионами подписчиков, призывая его выйти.

На кадрах видно, что в этом участвовало больше сотни девушек, которые перекрыли выходы из зала и сопротивлялись напору, устроенному охранниками. Несколько человек пытались зайти с тыла к толпе, но и это не помогло.

- Не могут поделить Jony. От Jony скоро не останется ни следа. Вы только посмотрите на это, - комментирует автор ролика. В это время из-за кулис в девушек кидается конфетти.

Столпотворение у сцены на концерте в Дагестане.

Девушек начали повально осуждать. Большая часть пользователей ограничивалась словами "позорницы", "тупые малолетки" и недоумевали, что должен был петь человек, чтобы заставить раскрепоститься невинных горянок. Но некоторые выражались и похлеще.

Правда, пока этот конфликт не вылез за пределы интернета и даже законсервировался только в нескольких группах. Девушкам, выкладывавшим в соцсети записи с концерта, не пришел ни один гневный комментарий. Напротив, дагестанские мужчины сами восхищались тем, как поет мужчина. На страничке Jony тоже никаких угроз не было.

Дагестанкам полюбился музыкант Jony.

ИСТОЧНИК KP.RU