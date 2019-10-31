2019-10-31T19:31:38+03:00
Происшествия

Пьяный мажор на Audi в КБР травмировал двух полицейских

Водитель устроил гонки на трассе и попал в ДТП
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Кабардино-Балкарии полицейские устроили погоню за водителем Audi в состоянии опьянения. Он грубо нарушил правила дорожного движения на глазах у сотрудников ДПС, которые бросились в погоню. Ведь останавливаться по-хорошему владелец авто не пожелал.

В ходе гонки по федеральной трассе "Кавказ" от Баксана в сторону Пятигорска Audi врезалась во встречный ВАЗ-2114. Жигули отбросило на машину инспекторов. В результате двое полицейских и пассажир легковушки попали в больницу, водителя иномарки задержали. Он был пьян.

Сейчас идет проверка обстоятельств случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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