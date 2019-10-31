2019-10-31T19:45:36+03:00
Происшествия

15-летняя девочка родила от взрослоого мужчины в Дагестане

Возбуждено уголовное дело
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Дагестане прокуратура контролирует расследование дела о половом сношении с несовершеннолетней. В центральной городской больнице девочка, которой не исполнилось и 16 лет, произвела на свет ребенка. 26-летний мужчина с декабря 2018 года периодически вступал в половой контакт с 15-летней жительницей г. Буйнакска.

По уголовному делу идет расследование, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Дагестан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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