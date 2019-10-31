2019-10-31T22:03:55+03:00
Происшествия

Заказавшего убийство генерал-майора задержали на Ставрополье

Он покусился на наследство и решил убрать «конкурентов»
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Генерал-майора милиции в отставке Александра Туривненко подозревают в приготовлении к заказному убийству. Он был директором одного из санаториев Кисловодска, когда решил организовать убийство гражданской жены умершего брата. Так он собирался стать собственником доли коммерческих фирм, перешедшей к его племяннику по наследству. Он считал, что женщина имеет прямое влияние на сына и станет ему мешать в осуществлении плана. Поэтому и заказал ее убийство.

Мужчина предложил знакомому 1 млн рублей за роль киллера, он также снабдил его деньгами на приобретение огнестрела. Исполнитель однако сдал своего работодателя правоохранителям и действовал по плану уже под их защитой.

Так было инсценировано похищение и убийство женщины, а доказательством послужили фото. Туривненко задержали при передаче денег сотрудники ГСУ СК России по СКФО совместно с сотрудниками ГУ МВД России по СКФО при силовой поддержке бойцов Росгвардии Ставропольского края.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сириец на коне прискакал в Грозный и хочет подарить Путину коня
В халатности при закупке сиротских квартир подозревают вице-премьера Северной Осетии
15-летняя девочка родила от взрослоого мужчины в Дагестане
Пьяный мажор на Audi в КБР травмировал двух полицейских
Ессентукские санатории — в числе лучших в стране
«Брату, который приедет с тремя женами – мойка бесплатная»: Автолюбителей Черкесска удивила необычная акция
Мосгорсуд смягчил приговор бывшему руководителю ФАС Дагестана
В 40 городах страны вторичка подешевела, а на Ставрополье подорожала на 20%
Взятки и наркоторговля: в Ставрополе пройдет суд над 4 полицейскими
В Ставрополе обсудили профилактику суицидов
После смертельной драки полицейских в институте Нальчика наказаны его сотрудники
Амелия и Даниэль: какие имена дают двойняшкам родители в Ставрополе
Блогерша из Пятигорска с миллионной аудиторией снялась для кулинарной передачи
Алика Смехова сбежала из Москвы в Железноводск
В Чечне отчитали родителей детей, сломавших скамейку
На Ставрополье самое большое количество нелегальных кредиторов в СКФО
Стали известны причины пожара в крупнейшем торговом центре Чечни «Гранд Парк»
Отец Нурмагомедова: «Хабиб собирается завершить карьеру»
На Ставрополье отцом, бросившим сына на трассе ночью, занялись следователи