Заказавшего убийство генерал-майора задержали на Ставрополье

СЕГОДНЯ 21:58 2019-10-31T22:03:55+03:00

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Генерал-майора милиции в отставке Александра Туривненко подозревают в приготовлении к заказному убийству. Он был директором одного из санаториев Кисловодска, когда решил организовать убийство гражданской жены умершего брата. Так он собирался стать собственником доли коммерческих фирм, перешедшей к его племяннику по наследству. Он считал, что женщина имеет прямое влияние на сына и станет ему мешать в осуществлении плана. Поэтому и заказал ее убийство.

Мужчина предложил знакомому 1 млн рублей за роль киллера, он также снабдил его деньгами на приобретение огнестрела. Исполнитель однако сдал своего работодателя правоохранителям и действовал по плану уже под их защитой.

Так было инсценировано похищение и убийство женщины, а доказательством послужили фото. Туривненко задержали при передаче денег сотрудники ГСУ СК России по СКФО совместно с сотрудниками ГУ МВД России по СКФО при силовой поддержке бойцов Росгвардии Ставропольского края.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU