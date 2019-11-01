Экс-полпред губернатора Ставрополья Андрей Уткин осужден на 4 года за мошенничество

СЕГОДНЯ 13:52 2019-11-01T13:52:23+03:00

Чиновника признали виновным по статье «Мошенничество» и приговорили к четырем годам колонии общего режима

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В Ставрополе завершилось судебное заседание по делу экс-полпреда губернатора Ставрополья Андрея Уткина. Чиновника признали виновным по статье «Мошенничество» и приговорили к четырем годам колонии общего режима.

Также Уткину назначили штраф в размере 800 тысяч рублей.

Приговор суда в законную силу еще не вступил. Сам Андрей Уткин свою вину не признал.

Напомним, чиновника еще в 2017 году задержали по подозрению в покушении на мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, Уткин с двумя знакомыми узнал, что против одного богатого ставропольца возбуждены уголовные дела.

Они решили похитить у мужчины три миллиона рублей, под предлогом передачи их полицейским. Два миллиона они успели заполучить, а при передаче третьей части денег их задержали правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU