Экс-полпред губернатора Ставрополья Андрей Уткин осужден на 4 года за мошенничество
В Ставрополе завершилось судебное заседание по делу экс-полпреда губернатора Ставрополья Андрея Уткина. Чиновника признали виновным по статье «Мошенничество» и приговорили к четырем годам колонии общего режима.
Также Уткину назначили штраф в размере 800 тысяч рублей.
Приговор суда в законную силу еще не вступил. Сам Андрей Уткин свою вину не признал.
Напомним, чиновника еще в 2017 году задержали по подозрению в покушении на мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, Уткин с двумя знакомыми узнал, что против одного богатого ставропольца возбуждены уголовные дела.
Они решили похитить у мужчины три миллиона рублей, под предлогом передачи их полицейским. Два миллиона они успели заполучить, а при передаче третьей части денег их задержали правоохранители.
ИСТОЧНИК KP.RU