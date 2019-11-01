Извлекли труп из покореженной машины: в Ставрополе столкнулись два внедорожника

СЕГОДНЯ 15:24 2019-11-01T15:24:40+03:00

Мужчину достали из раскуроченного автомобиля уже неживым

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31 октября в Ставрополе в столкновении двух автомобилей погиб человек. ДТП произошло на перекрестке улицы Объездной со Старомарьевским шоссе.

Водитель «Нивы» выехал на встречную полосу, где вписался в Land Cruiser Prado.

Пассажира «Нивы» медики доставили из раскуроченного авто, он получил несовместимые с жизнью травмы. Водитель иномарки ранен, в больницу его доставили с травмой головы. Водитель «Нивы» отказался от госпитализации, его отправили на освидетельствование, пишет Newstracker.

ИСТОЧНИК KP.RU