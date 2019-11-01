Ставрополец повредил машину водителя, подрезавшего его на дороге
Он запомнил марку и номер автомобиля
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В Невинномысске мужчина повредил автомобиль, который подрезал его на дороге. Мстительный ставрополец запомнил номер и марку автомобиля, а через несколько дней увидел машину припаркованной в одном из дворов. Тут в мужчине проснулся граф Монте-Кристо, который разбил зеркало заднего вида и пошел по своим делам дальше. Но владелец иномарки обратился в полицию и заявил, что сумма причиненного ему ущерба около 30 тысяч рублей.
39-летнего мстителя нашли и возбудили против него уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU