Ставрополец повредил машину водителя, подрезавшего его на дороге

СЕГОДНЯ 15:50 2019-11-01T15:50:24+03:00

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В Невинномысске мужчина повредил автомобиль, который подрезал его на дороге. Мстительный ставрополец запомнил номер и марку автомобиля, а через несколько дней увидел машину припаркованной в одном из дворов. Тут в мужчине проснулся граф Монте-Кристо, который разбил зеркало заднего вида и пошел по своим делам дальше. Но владелец иномарки обратился в полицию и заявил, что сумма причиненного ему ущерба около 30 тысяч рублей.

39-летнего мстителя нашли и возбудили против него уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU