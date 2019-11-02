2019-11-02T11:50:22+03:00
Общество

«Куй железо, пока горячо»: ставрополец угнал и сдал чужую машину на металлолом

Для оперативности злоумышленник нанял эвакуатор
Ася АСРЯН
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Неприятная неожиданность произошла недавно с жителем Ставрополя. Мужчина вышел из дома и не увидел припаркованную возле нее машину. А дальше этим делом занялись местные правоохранители.

Выяснилось, что в пропаже автомобиля замешан 47-летний ставрополец. За плечами злоумышленника - несколько судимостей.

Предприимчивый мужчина ради оперативности этого дела не поленился и нанял эвакуатор. После чего погрузил на него чужой автомобиль и сдал в пункт приема металла.

К моменту задержания подозреваемый успел потратить все вырученные деньги. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Кража». Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления МВД России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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