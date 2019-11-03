Развод по-итальянски: ставропольцев позабавили выброшенные с балкона вещи

СЕГОДНЯ 13:00 2019-11-03T13:06:28+03:00

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Ставропольцы обсуждают в сети «развод по-итальянски»: случайные прохожие сняли лежащие под балконом груды вещей. Люди тут же предположили, что кого-то со скандалом выселили из квартиры. Ролик оказался очень популярен: за несколько часов видео собрало больше 30 тысяч просмотров.

— Летом надо было изменять. Сейчас похолодание, на улице долго не протянешь, — шутят пользователи.

— Кажется, кто-то крупно накосячил, но ещё не знает, что о его грешках стало известно.

— Ой, а там шубу не выкинули случайно? — иронизируют ставропольцы.

"Развод по-итальянски" в Ставрополе.

ИСТОЧНИК KP.RU