Развод по-итальянски: ставропольцев позабавили выброшенные с балкона вещи
Ставропольцы обсуждают в сети «развод по-итальянски»: случайные прохожие сняли лежащие под балконом груды вещей. Люди тут же предположили, что кого-то со скандалом выселили из квартиры. Ролик оказался очень популярен: за несколько часов видео собрало больше 30 тысяч просмотров.
— Летом надо было изменять. Сейчас похолодание, на улице долго не протянешь, — шутят пользователи.
— Кажется, кто-то крупно накосячил, но ещё не знает, что о его грешках стало известно.
— Ой, а там шубу не выкинули случайно? — иронизируют ставропольцы.
"Развод по-итальянски" в Ставрополе.
ИСТОЧНИК KP.RU