Несколько часов самолеты вынуждено кружили в небе над Северной Осетией
Из-за непогоды приземляться было опасно
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В аэропорту Беслана 4 ноября два самолета приземлились только через несколько часов после положенного времени, кружа в небе в ожидании хорошей погоды. В Северной Осетии выдался очень туманный день. Как рассказывают пассажиры одного из лайнеров, пришлось провести над землей почти 5 часов. Еще один рейс вместо Беслана отправили приземляться в соседнюю республику в Магас.
ИСТОЧНИК KP.RU