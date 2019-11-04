Вместо бензина — батарейки "Duracell": "Ниву" будущего собрали на Ставрополье
Самодельный "электромобиль" рассмешил жителей
Фото: соцсети
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В Ставропольском крае нашли неповторимый отечественный автомобиль, работающий, если верить только глазам, от гигантской батарейки "Duracell". Ее автолюбитель заправил под корпус, чем очень повеселил жителей региона.
- Это газовый баллон! - присмотревшись, разочаровываются прохожие. - А так был бы "электромобиль" будущего, эх!
Снимок с забавным ставропольским авто набирает популярность в соцсетях. В комментариях не обошлось уже без ставшей крылатой фразы: "Как тебе такое, Илон Маск?".
ИСТОЧНИК KP.RU