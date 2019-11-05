2019-11-05T09:42:11+03:00
Общество

Глава ингушского Карабулака ушел в отставку

Чиновник занимал пост главы администрации Карабулака с 2016 года Чиновник занимал пост главы администрации Карабулака с 2016 года
Ася АСРЯН
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Мэр ингушского города Карабулак Ахмед Битиев покинул пост, проработав три года. Накануне он написал заявление об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию.

Просьбу Битиева поддержали местные депутаты. Исполнение обязанностей мэра Битиева возложено на бывшего главного государственного инспектора ингушского управления ФАС РФ Магомеда-Башира Осканова до проведения конкурсных процедур.

Напомним, что Битиев занимал пост главы администрации Карабулака с 2016 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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