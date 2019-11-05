Банда многодетных мам на Ставрополье обманула государство на 7 млн рублей

СЕГОДНЯ 17:07 2019-11-05T17:07:59+03:00

Они зарабатывали на липовых свидетельствах о рождении

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В Нефтекумском районе женщины много лет получали льготы по фиктивной многодетности. 69-летняя экс-управляющая делами Тукуй-Мектебского сельсовета Курманбике Колдасова продала многодетность 25 местным жительницам . Чиновница разработала мошенническую схему в 2011-2012 годах, которую смогла осуществить с помощью знакомых.

Колдасова выписывала липовые свидетельства о рождении, после которых «матери» получали право выйти на пенсию раньше и пользовались другими льготами.

В итоге из бюджета было похищено больше 7 млн рублей.

Всех мошенниц приговорили к срокам от 1 до 3 лет, пишет Newstracker.

ИСТОЧНИК KP.RU