2019-11-05T17:07:59+03:00
Происшествия

Банда многодетных мам на Ставрополье обманула государство на 7 млн рублей

Они зарабатывали на липовых свидетельствах о рождении
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Нефтекумском районе женщины много лет получали льготы по фиктивной многодетности. 69-летняя экс-управляющая делами Тукуй-Мектебского сельсовета Курманбике Колдасова продала многодетность 25 местным жительницам . Чиновница разработала мошенническую схему в 2011-2012 годах, которую смогла осуществить с помощью знакомых.

Колдасова выписывала липовые свидетельства о рождении, после которых «матери» получали право выйти на пенсию раньше и пользовались другими льготами.

В итоге из бюджета было похищено больше 7 млн рублей.

Всех мошенниц приговорили к срокам от 1 до 3 лет, пишет Newstracker.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сорвавшаяся с цепи собака терроризировала ставропольское село
В СКФУ назначен новый ректор
В Кабардино-Балкарии погибла от угарного газа 16-летняя девочка
Поле «Ессентуки-арены» сделают долговечным
В Ставрополе начали спиливать правительственные ёлки
Название ставропольского села может стать самым смешным в стране
Видео: Кадырова покатали на первом бронированном автомобиле «Болат»
Не дожил неделю до дня рождения: скончался олимпийский чемпион из КЧР
Дед Мороз из Великого Устюга приедет в Ставрополь
Путину доложили о ходе расследования убийства начальника ЦПЭ Ингушетии
20 тысяч клиентов купили машины в лизинг от ВТБ
Бабье лето пришло на Ставрополье
«Убили девушку за плохое поведение»: жительница Чечни извинилась за сообщения о смерти дочери
Серийный вор, вскрывавший иномарки, разбогател на 1,5 млн рублей
Чечня и Ингушетия вошли в список регионов России с самым дешевым дизельным топливом