Банда многодетных мам на Ставрополье обманула государство на 7 млн рублей
В Нефтекумском районе женщины много лет получали льготы по фиктивной многодетности. 69-летняя экс-управляющая делами Тукуй-Мектебского сельсовета Курманбике Колдасова продала многодетность 25 местным жительницам . Чиновница разработала мошенническую схему в 2011-2012 годах, которую смогла осуществить с помощью знакомых.
Колдасова выписывала липовые свидетельства о рождении, после которых «матери» получали право выйти на пенсию раньше и пользовались другими льготами.
В итоге из бюджета было похищено больше 7 млн рублей.
Всех мошенниц приговорили к срокам от 1 до 3 лет, пишет Newstracker.
ИСТОЧНИК KP.RU