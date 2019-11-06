2019-11-06T12:00:16+03:00
Происшествия

На Ставрополье банда фальшивомонетчиков меняла иностранную валюту на рубли

Исполнительницей была девушка
Полина ШАПОШНИКОВА
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Банду фальшивомонетчиков раскрыли на Ставрополье. Трое молодых парней и девушка договорились сбывать фальшивую иностранную валюту в Пятигорске. Исполнительницей криминального плана решили сделать девушку. Подельники нашли ей человека, которому она передала 9 банкнот в обмен на 300 тысяч российских рублей. Он о подделке ничего не знал. Вырученную сумму разделили на четверых.

Но скоро пострадавший обратился в полицию, узнав об обмане. Банду задержали, все участники дали признательные показания. Они заключены под стражу, проверяется их причастность к аналогичным преступлениям, сообщили в ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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