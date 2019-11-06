2019-11-06T16:15:16+03:00
Общество

В Ставрополе впервые сыграют свадьбы в новогоднюю ночь

Волшебную церемонию создадут по уникальному сценарию с главными новогодними персонажами, под бой курантов
Полина ШАПОШНИКОВА
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--Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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ЗАГС Ставрополя преподнес отличную новость влюбленным парам. Новогодняя ночь — классическое время для помолвки и многие уже планируют этот незабываемый момент. Но ЗАГС придумал еще лучше — в ночь с 2019 на 2020 год будут играть свадьбы. Планируется, что мужем и женой объявят около 5-6 пар разом именно под бой курантов. Так что в свидетельстве о браке будет написан уже 2020 год, но для тех, кто захочет индивидуальную церемонию, ее могут провести 31 декабря, например, за полчаса до полуночи, что будет также волшебно.

Однако церемония под бой курантов пройдет по своему особому сценарию с праздничными атрибутами, с Дедом Морозом и Снегурочкой и лучшим ведущим края.

- Все на высшем уровне! - заявили в краевом управлении ЗАГС «КП»- Северный Кавказ.

Заявления будут принимать по 30 ноября включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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