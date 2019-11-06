Главу Ставрополя вызвали в Кремль

СЕГОДНЯ 16:25 2019-11-06T16:26:54+03:00

Он стал почетным гостем на праздновании Дня народного единства

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Главу Ставрополя Андрея Джатдоева пригласили отпраздновать День народного единства в Кремле. Чиновник побывал в столице на правах почетного гостя, как победитель Всероссийского конкурса лучших муниципальных практик.

По словам самого мэра, он находился в Кремле впервые.

- Объездил полмира, а здесь как-то не доводилось, – написал Джатдоев в своем Инстаграм.

Он отметил, что президент "как всегда на высоте".

На торжественном приеме Владимир Путин наградил орденами иностранных граждан, пишет «Ставропольская правда».

ИСТОЧНИК KP.RU