2019-11-06T16:48:24+03:00
Общество

Кадыров – один из лидеров рейтинга влияния губернаторов России в октябре 2019 года

Чеченский лидер вошёл в группу «очень сильное влияние»
Ася АСРЯН
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Обойти Кадырова удалось лишь мэру Москвы Сергею СобянинуОбойти Кадырова удалось лишь мэру Москвы Сергею СобянинуФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Рамзан Кадыров занял второе место в рейтинге влияния руководителей регионов страны в октябре этого года. Так, чеченский лидер вошёл в группу «очень сильное влияние». Обойти Кадырова удалось лишь мэру Москвы Сергею Собянину.

Третью строчку авторитетного рейтинга занял президент Татарстана Рустам Минниханов. Кстати, в списке «очень сильное влияние» оказался и глава Дагестана Владимир Васильев. Правда, чиновник занял 17 –ую строчку.

Замыкает авторитетный рейтинг губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, заняв 50 строчку.

Далее начинается список под названием «среднее влияние». Туда вошел глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов и расположился на 66-ом месте. Ниже него, на 71-ой строчке оказался глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов. 88-место занял Вячеслав Битаров - глава Республики Северная ОсетияАлания.

Исследование подготовило Агентство политических и экономических коммуникаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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