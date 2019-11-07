"Гуляем по трассе": город без парка, стадиона и детских площадок нашли в Кабардино-Балкарии

СЕГОДНЯ 10:35 2019-11-07T10:43:42+03:00

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Жители города Чегема в Кабардино-Балкарии рассказали о своем городе. Они пожаловались на то, что пункт не благоустроен: там даже нет места для досуга.

Местная жительница опубликовала пост в соцсетях:

- У нас в Чегеме нет ни одной детской площадки. Когда в гости приезжают внуки с Нарткалы, просят пойти в парк. Я говорю – у нас нет парка. Тогда на тренажеры на стадион – у нас нет стадиона. Ну тогда на детскую площадку – у нас нет ни одной детской площадки. Внуки интересуются, а где же мы гуляем. Отвечаю: вдоль трассы, вверх-вниз, - пишет женщина.

Кроме этого, горожанки стараются прийти домой до захода солнца - в Чегеме не горят фонари.

ИСТОЧНИК KP.RU