«Похитили, оставив записку»: Воры вернули украденный у детского дома-интерната автомобиль в Ингушетии

СЕГОДНЯ 15:35 2019-11-07T15:40:09+03:00

Это был единственный транспорт, в котором перевозили больных малышей

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Недавно злоумышленники угнали автомобиль детского дома-интерната в ингушском городе Карабулак. Это был единственный транспорт, в котором больных детей перевозили в медучреждения.

Инцидент произошел в ночь на 1 октября, когда машина была припаркована у квартиры хозяина детского дома. В эти дни водитель автомобиля был на больничном, поэтому выполнять роль перевозчика приходилось начальнику интерната.

Спустя пять дней после пропажи машины злоумышленники подкинули брату директора детского дома записку. В ней воры указали место, где находится угнанная иномарка. Пропажу нашли на парковке возле железнодорожного вокзала в Назрани.

Все документы и справки, находящиеся в машине, были не тронуты. Еще один удивительный поворот в этой истории — злоумышленники заменили взломанный ими же замок на новый.

— Видимо, когда воры узнали, кому принадлежит машина, в них пробудилась совесть. Наверное, они не смогли покуситься на имущество и без того обездоленных маленьких человечков, — считает директор детского дома.

Сейчас машина находится в ГОВД Назрани. Следовали снимают с автомобиля отпечатки пальцев, чтобы найти подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU