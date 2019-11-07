Из-за небывалой жары в ноябре на Ставрополье цветут деревья

СЕГОДНЯ 15:50 2019-11-07T15:53:13+03:00

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Аномальная жара в конце осени на Ставрополье заставила распуститься сирень и зацвести плодовые деревья в Мамайском лесу краевого центра. В соцсетях ставропольцы публикуют фотографии, демонстрирующие чудеса природы.

- Это не очень хорошо. Положительные температуры выбили деревья из состояния вынужденного покоя, - объясняет директор ботанического сада Ставрополя Владимир Кожевников. Он заявляет, что сирень цветет только у плохих садоводов, в ботаническом саду такого не наблюдается, так как все деревья опрысканы.

Зато посмотреть можно на сезонные растения: сотни цветущих хризантем, огромную цветущую гроздь бананового растения в зимнем саду и тропические кувшинки.

ИСТОЧНИК KP.RU