Знаменитый тополь Невинномысска признали опасным
Дерево сгнило изнутри
Фото: Александр МАЩЕНКО
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Старый тополь-исполин у парка «Шерстяник» в Невинномысске признали аварийным, пишет «Ставропольская правда».
Местные жители обратились в общественную экологическую организацию «Экологический патруль».
И федеральный эксперт «Российского центра защиты леса» подготовил свой вердикт: дерево сгнило изнутри, в дуплах древесина дошла до последней стадии разложения, ее механические свойства утрачены. Тополь признан опасным. Заключение экспертов передано руководству парка «Шерстяник».
ИСТОЧНИК KP.RU