12 человек пострадали в тройном ДТП на Ставрополье

СЕГОДНЯ 09:32 2019-11-08T09:37:43+03:00

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В Шпаковском районе около половины одиннадцатого ночи 7 ноября столкнулись 3 автомобиля. Водитель "Киа Сид" выехал на встречную полосу, где боком задел встречный грузовик "МАЗ" с полуприцепом "Тонар" и столкнулся с легковушкой «Грантой». 12 человек,а это оба водителя легковушек и 10 пассажиров «Гранты», 7 из которых дети, доставлены в больницу Ставрополя. Пассажиры "Гранты" перевозились с нарушением правил транспортировки людей в салоне автомобиля.

Медики говорят о том, что повреждения пострадавших незначительны. Остался цел водитель грузовика. Обстоятельства ДТП и степень ответственности водителей предстоит установить, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU