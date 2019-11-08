2019-11-08T12:03:53+03:00
Общество

Погода 9 и 10 ноября порадует Ставропольский край теплом

Солнце прогреет до +20 градусов
Полина ШАПОШНИКОВА
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Золотая осень СтавропольяЗолотая осень СтавропольяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставропольском крае на выходных 9 и 10 ноября установится теплая погода, хотя и с небольшой облачностью. Ночью температура может опускаться до ноля , но днем в субботу ожидается +15...+20 , без осадков. 10 ноября будет несколько прохладнее, днем столбики термометра у ставропольцев не покажут больше +11...+16 градусов, обещают в краевом Гидрометцентре.

В Ставрополе ни дождя, ни снега также не предвидится, и в субботу солнце прогреет до +19 градусов , а на следующий день — до +12...+14 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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