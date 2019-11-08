2019-11-08T12:08:29+03:00
Общество

Чудо – аппарат для жарки шашлыков на балконе изобрели ингушские «кулибины»

Ингуши теперь смогут жарить мясо, не выходя из квартиры
Ася АСРЯН
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Ингуши теперь смогут жарить мясо, не выходя из квартирыИнгуши теперь смогут жарить мясо, не выходя из квартирыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Братья – кулибины из ингушского города Малгобек изобрели уникальный агрегат для приготовления шашлыка. Аналогов этого чудо-аппарата нет нигде в мире, отмечают в пресс-службе правительства республики.

В приборе, используя 50 граммов угля, можно приготовить 30 шампуров шашлыка. Причем не только во дворе, но и на балконе.

Ингушские изобретатели уверяют, что задымления не будет. Братья-кулибины также создали необычный коптильный аппарат. Как и шашлычный, сейчас он проходит процедуру патентования.

Оба агрегата отвечают требованиям противопожарной и экологической безопасности.

Братья обратились в правительство региона за помощью в организации производства созданного оборудования. Премьер-министр Ингушетии ознакомился с их изобретениями и порекомендовал им презентовать свой проект в региональном министерстве экономического развития.

ИСТОЧНИК KP.RU

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