Чудо – аппарат для жарки шашлыков на балконе изобрели ингушские «кулибины»
Братья – кулибины из ингушского города Малгобек изобрели уникальный агрегат для приготовления шашлыка. Аналогов этого чудо-аппарата нет нигде в мире, отмечают в пресс-службе правительства республики.
В приборе, используя 50 граммов угля, можно приготовить 30 шампуров шашлыка. Причем не только во дворе, но и на балконе.
Ингушские изобретатели уверяют, что задымления не будет. Братья-кулибины также создали необычный коптильный аппарат. Как и шашлычный, сейчас он проходит процедуру патентования.
Оба агрегата отвечают требованиям противопожарной и экологической безопасности.
Братья обратились в правительство региона за помощью в организации производства созданного оборудования. Премьер-министр Ингушетии ознакомился с их изобретениями и порекомендовал им презентовать свой проект в региональном министерстве экономического развития.
ИСТОЧНИК KP.RU