2019-11-08T15:53:40+03:00
Общество

«Они обязаны обратиться, им грозит опасность»: врачи ищут пассажиров самолёта, на борту которого вспыхнула эпидемия

Всех срочно просят явиться в поликлинику для вакцинации и медицинского осмотра
Ася АСРЯН
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Пассажиров срочно просят явиться в поликлинику для вакцинации и медицинского осмотраПассажиров срочно просят явиться в поликлинику для вакцинации и медицинского осмотраФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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185 пассажиров самолета, летевшего из Махачкалы в Сургут, разыскивают сотрудники Роспотребнадзора Югры.

Всем, кто летал этим рейсом, нужно срочно явиться в поликлинику для медицинского осмотра и вакцинации. Дело в том, что в этом же самолете летел годовалый ребенок, зараженный корью.

Известно, что после приземления мать с малышом уехали на поездке в Тарко-Сале. А инфекцию у ребенка диагностировали только на Ямале.

По словам медиков, на данный час привито уже 70 человек. Сотрудников соцучреждений, а также детей отправляют на карантин.

Как рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре Елена Нечаева, всех пассажиров необходимо найти, выяснить прививочный анамнез и обеспечить медицинское наблюдение в течение 21 дня с момента контакта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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