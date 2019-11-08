«Они обязаны обратиться, им грозит опасность»: врачи ищут пассажиров самолёта, на борту которого вспыхнула эпидемия
185 пассажиров самолета, летевшего из Махачкалы в Сургут, разыскивают сотрудники Роспотребнадзора Югры.
Всем, кто летал этим рейсом, нужно срочно явиться в поликлинику для медицинского осмотра и вакцинации. Дело в том, что в этом же самолете летел годовалый ребенок, зараженный корью.
Известно, что после приземления мать с малышом уехали на поездке в Тарко-Сале. А инфекцию у ребенка диагностировали только на Ямале.
По словам медиков, на данный час привито уже 70 человек. Сотрудников соцучреждений, а также детей отправляют на карантин.
Как рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре Елена Нечаева, всех пассажиров необходимо найти, выяснить прививочный анамнез и обеспечить медицинское наблюдение в течение 21 дня с момента контакта.
ИСТОЧНИК KP.RU