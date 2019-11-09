В Грозном автору лучшего стихотворения о пророке Мухаммеде выдадут 1 млн.

СЕГОДНЯ 10:10 2019-11-09T10:10:54+03:00

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В Грозном завершился конкурс на лучшее стихотворение о пророке Мохаммаде. Его проводило Духовное управление мусульман Чечни, а спонсором был фонд Ахмата Кадырова. Стихи о пророке написали более 150 человек. Из них жюри отобрало 15.

- Работы оценивались по нескольким критериям: название, знание текста наизусть, исполнительское мастерство, соответствие содержания произведения жизнеописанию пророка Мохаммада, - рассказал о конкурсе Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети Вконтакте. - Также судьи смотрели, как исполнитель владеет чеченским языком.

В итоге победителем стал Мовсар Тимбулатов. Ему и достался главный приз в один миллион рублей. Занявшие второе и третье места Марха Тахбаева и Алихан Зайпулаев получат по 500 тыс. и 300 тыс. руб. соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU