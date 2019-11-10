Вместо такси, приехал ночной клуб: в Ставрополе работает необычный перевозчик
Обычно люди, заказывая поездку, даже не подозревают о том, что их ожидает в салоне неприметной "Газели"
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В Ставрополе работает такси-караоке. «Газель» владелец авто превратил в настоящий ночной клуб, со светомузыкой и мягкой мебелью.
Александр Моисеенко работает перевозчиком 6 лет, до этого был сборщиком мягкой мебели. Поэтому что-то сделать своими руками для мужчины – не проблема. Он собрал в своем автомобиле караоке-систему , совместив ночной клуб с колесами.
Обычно пассажиры охотно пользуются услугами караоке. Ведь никаких дополнительных денег за это не требуется, но чаевые дают часто. Они идут на создание красоты салона такси.
ИСТОЧНИК KP.RU