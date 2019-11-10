Видео: экс-главу чеченской полиции избили в Москве

СЕГОДНЯ 14:55 2019-11-10T14:55:01+03:00

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Соцсети сообщают об избиении бывшего руководителя чеченской полиции в Москве. По данным источников, 3 ноября возле одного из ночных заведений столицы двое неизвестных напали на Аюба Катаева, после того как экс-силовик толкнул одного из них. Отмечается, что мужчины были азиатской внешности. Они повалили Катаева на пол и несколько раз ударили по лицу. У одного из нападавших был в руках пистолет.

Некогда глава полиции города Аргуна Аюб Катаев обратился с заявлением в полицию Москвы.

Экс-главу чеченской полиции в Москве избили двое.

ИСТОЧНИК KP.RU