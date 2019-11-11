Страшная авария в КБР: погибли двое, еще трое - в больнице
Ведется проверка вины участников ДТП
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На трассе "Нальчик - Майский" в Кабардино-Балкарии произошла страшная авария между "Ладой Приорой" и "Опель-Зафира". В результате погибли двое, еще три человека пострадали, передает пресс-служба МВД по республике.
Среди погибших 40-летний водитель отечественной машины и его 61-летняя попутчица. Также пострадали 10- и 14-летнее пассажиры "Приоры". Водитель иномарки тоже в больнице.
Сотрудники полиции ведут проверку инцидента. Предстоит выяснить, кто виноват в трагедии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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