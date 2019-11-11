В Пятигорске известный актер Максим Радугин принял ванну после Водяновой

СЕГОДНЯ 14:45 2019-11-11T14:45:38+03:00

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Известный российский актер Максим Радугин снимается в картине «Убийство на водах» по мотивам книг ставропольского писателя Ивана Любенко. 41-летний красавец успел запечатлесь себя для подписчиков на фоне красот КМВ в историческом графском костюме. Не забывает мужчина и пользоваться случаем для оздоровления. Максим Радугин принял знаменитые «Бесстыжие ванны» в Пятигорске, подписав снимок: «Граф Бесстыжев на Бесстыжих ваннах». Недавно в Бесстыжих ваннах была замечена российская супермодель Наталья Водянова.

Вторая фотография сделана актером у горы Кольцо в Кисловодске.

ИСТОЧНИК KP.RU